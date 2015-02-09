Steffen Grosshauser – Rekordproduktion der Silberminen gedrosselt

Unterdessen setzten die wichtigsten US-Aktienmärkte zu einer Rallye an und befinden sich nun in der Nähe der jeweiligen Rekordmarken. Außerdem muss bedacht werden, dass Anleger zudem mit höheren Zinsen in 2015 rechnen. Angesichts dessen blieben die mit Silber unterlegten börsennotierten Fonds (Silber-ETFs) „bemerkenswert stark in einer Zeit, in der nicht wenige die Gründe für den Besitz von Vermögenswerten, die keine Rendite abwerfen, hinterfragen“, wird in dem Bericht von GFMS festgestellt. Im bisherigen Jahresverlauf stiegen sie um 3% (17 Millionen Feinunzen) auf 650 Millionen Feinunzen.