Stabilität und Sicherheit sind Gold wert

Es gibt mehrere Gründe, warum der Goldpreis kontinuierlich steigt. Ein bedeutender Teil dieses Anstiegs seit Mitte 2022 ist auf neue, zusätzliche physische Faktoren zurückzuführen. Dazu zählt insbesondere die verstärkte Akkumulation von Gold in den Zentralbanken der Schwellenländer sowie die gesteigerten Käufe von asiatischen Einzelhändlern. Darüber hinaus spielt die zunehmende geopolitische Unsicherheit eine Rolle, die viele Anleger veranlasst, ihre Investitionen von beispielsweise Aktien oder Kryptowährungen in Gold umzuschichten. Dies deutet darauf hin, dass viele Anleger eine Absicherung suchen, einen soliden Mittelweg zwischen Angst und Wohlstand. Ein weiterer Faktor, der den Goldpreis antreibt, ist die vielfältige Verwendung von Gold in der Industrie sowie seine Endlichkeit. Im Gegensatz zu Fiat-Währungen kann Gold nicht einfach gedruckt werden. Wenn das Vertrauen in das internationale Währungssystem, das vom Dollar gestützt wird, erschüttert wird, steigt daher auch der Wert von Gold. Zusammenfassend kann man sagen: Gold fungiert als Absicherung, wenn alle anderen Anlagen an der Börse und in der Wirtschaft versagen.
Ich würde dringend davon abraten, jetzt Gold zu verkaufen, auch wenn es für den einen oder anderen verlockend erscheint. Nach meinen Analysen und der Auswertung der Zielzone deutet alles darauf hin, dass Gold auf einen Preis von 2.700 US-Dollar zusteuert. Das Ziel eines Investors sollte nicht sein, seine Bestände an der sichersten Quelle zu veräußern, solange dies nicht unbedingt erforderlich ist. Gold sollte so lange wie möglich gehalten werden, da es begrenzt ist und folglich auch in Zukunft weiter an Wert gewinnen dürfte.
Das ist eine gute Frage: Edelmetalle wie Gold und Silber bieten im Vergleich zu anderen Märkten wie Immobilien oder Bitcoins mehrere Vorteile. Sie sind physische Vermögenswerte mit eigener Werthaltigkeit, während Bitcoins rein digitale Vermögenswerte sind und Immobilien anfällig für lokale Marktschwankungen sein können. Edelmetalle dienen traditionell als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheit und Inflation, während Immobilien und Bitcoins jeweils ihre eigenen Risiken und Volatilitäten aufweisen. Darüber hinaus bieten Edelmetalle wie Gold eine langfristige Werthaltigkeit und können als Wertaufbewahrungsmittel über Generationen hinweg dienen, während Immobilien oft schwer liquide sind und Bitcoins einem höheren Risiko unterliegen können. Zusammenfassend bieten Edelmetalle Stabilität, Sicherheit und Diversifikation in einem Anlageportfolio im Vergleich zu anderen Anlageklassen.
Beim Einstieg in den Edelmetallhandel sollten Anfänger mehrere Schlüsselfaktoren beachten, um erfolgreich zu sein. Zunächst ist es wichtig, sich über die verschiedenen Arten von Edelmetallen zu informieren und ihre Verwendungszwecke sowie die Marktdynamik zu verstehen. Zuverlässige Informationsquellen und Handelsplattformen sind dabei unerlässlich. Des Weiteren ist eine kluge Diversifikation des Portfolios ratsam, um das Risiko zu streuen. Anstatt sich ausschließlich auf eine Art von Edelmetall zu konzentrieren, kann eine Investition in verschiedene Edelmetalle vorteilhaft sein. Zudem sollten Anfänger eine langfristige Perspektive einnehmen, da Edelmetallinvestitionen oft langfristig angelegt sind und Geduld erfordern. Beim Kauf physischer Edelmetalle sollten Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Diebstahl oder Betrug zu vermeiden. Eine sichere Aufbewahrung und die Dokumentation des Kaufs sind hierbei entscheidend. Des Weiteren sollten Anfänger die mit dem Edelmetallhandel verbundenen Kosten berücksichtigen und die geltenden Regulierungen und Gesetze einhalten. Schließlich ist die Wahl der richtigen Goldform von Bedeutung. Kleinere Einheiten wie 1-Gramm-Barren oder Combibarren können oft einfacher gehandelt und verkauft werden als größere Barren. Indem Anfänger diese Aspekte berücksichtigen und kontinuierlich ihr Wissen über den Edelmetallmarkt erweitern, können sie eine solide Basis für erfolgreiche Investitionen schaffen.
Die Zukunft der Edelmetalle sieht äußerst vielversprechend aus, insbesondere wenn wir die Beliebtheit von Gold und Silber als führende Edelmetalle für Investoren betrachten. Diese Metalle spielen nicht nur eine wichtige Rolle für Anleger, sondern sind auch von großer Bedeutung für die Industrie und werden als begrenzte Ressource angesehen. Im Gegensatz zu Fiat-Währungen können Edelmetalle nicht einfach vermehrt werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Anleger, die eine langfristige Perspektive im Umgang mit Edelmetallen haben, am Ende eine beträchtliche Rendite erzielen werden, die sich durch ihre Geduld und Beharrlichkeit auszahlen wird.
Robin Hess ist Investor, Autor und Gründer von Robin Hess Mentoring. Er unterstützt seine Klienten dabei, erfolgreich an der Börse zu investieren, wobei seine Expertise bei den Themen Aktien, Kryptowährungen und Edelmetallen liegt.
Bilder: Julia Gorisch