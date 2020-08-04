So verkauft man Gold zum besten Preis

In einigen Fällen muss der Erlös aus dem Altgoldverkauf nicht versteuert werden. Dies ist davon abhängig, wie lange der Gegenstand zuvor in dem Besitzt des Verkäufers war und ob die Freigrenze, die für private Veräußerungsgeschäfte gilt, überschritten wird. Diese liegt allerdings lediglich bei 600 Euro. Oft sind somit die Erlöse aus dem Verkauf einer Goldmünze mitsamt Erlösen durch einen Verkauf auf dem Flohmarkt oft schon zu hoch, damit diese steuerfrei sind.