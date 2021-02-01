Silberpreise steigen und erreichen Achtjahreshoch

Am Montag stiegen die Silberpreise, dem kleinen Bruder des Goldes, auf den Höchststand seit acht Jahren. Betroffen von dem starken Anstieg waren vor allem Aktien von Silberbergbauunternehmen in Australien und China. Die Kursanstiege bei Silber scheinen eine weitere geplante Aktion zu sein, die in Reddit Foren, ebenso wie der raketenhafte Anstieg um teils bis zu 8.000 Prozent, der Aktie US-Unternehmens GameStop, abgesprochen wurde.