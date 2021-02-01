Silberpreise steigen und erreichen Achtjahreshoch

Am Montag stiegen die Silberpreise, dem kleinen Bruder des Goldes, auf den Höchststand seit acht Jahren. Betroffen von dem starken Anstieg waren vor allem Aktien von Silberbergbauunternehmen in Australien und China. Die Kursanstiege bei Silber scheinen eine weitere geplante Aktion zu sein, die in Reddit Foren, ebenso wie der raketenhafte Anstieg um teils bis zu 8.000 Prozent, der Aktie US-Unternehmens GameStop, abgesprochen wurde.
Die Käufe von vielen Kleinanlegern erfolgte, nachdem Hunderte Posts auf der Social Media Plattform Reddit veröffentlich wurden, dass ein Anstieg der realen Silberpreise große Investoren schaden könne, die auf fallende Preise gesetzt haben. Silber stieg in London um mehr als elf Prozent auf einen Preis von 30,03 US-Dollar pro Unze. Damit ist der Preis auf dem höchsten Stand seit Februar 2013.