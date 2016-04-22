Silber zündet den Kurs-Turbo

Silber wird somit zum Überraschungssieger in stürmischen Zeiten – die jüngsten Hoffnungen auf eine Erholung der Weltwirtschaft treiben den Preis für Silber nach oben, denn das Metall ist viel stärker als Gold in der Industrie gefragt. Zudem hat sich in den vergangenen Wochen eine – charttechnisch durchaus vorhersehbare – Entwicklung vollzogen: Die Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis der Notierungen von Gold und Silber zueinander, ist über den Wert von 80 gestiegen. Diese Marke wird von vielen Investoren als Zeichen zum Einstieg in Silber verstanden, denn die Ratio ist in den vergangenen Jahren an dieser Marke regelmäßig nach unten abgedreht. Und bei einem historischen Durchschnittsniveau von 60 müsste Gold beim aktuellen Goldpreis im Bereich von 20 US-Dollar pro Feinunze notieren. Bisher ist die Gold-Silber-Ratio innerhalb kürzester Zeit auf einen Wert von derzeit rund 73 abgerutscht.