Sicherheit 2.0 für Edelmetalle & Co

Wir nutzen genauer betrachtet gar keine so neuen Technologien, sondern setzen ganz nach dem »Apple-Prinzip« bewährte und zuverlässige Technik in einer neuen Zusammensetzung zu einer Plattform zusammen. Der Hauptanteil an Sicherheit entsteht durch die Blockchain-Technologie und deren dezentrale Datenspeicherung. Diese kann man gut am Beispiel von Telefonbüchern erklären. Die darin enthaltenen Adressen und Telefonnummern sind durch Vervielfältigung relativ gut geschützt. Wer in seinem eigenen Exemplar eine Telefonnummer löscht, entfernt sie noch lange nicht aus allen anderen Büchern der Stadt. Dazu müsste der Akteur diese ebenfalls einsammeln und manipulieren. Zusätzlich sind die Informationen der Plattform verschlüsselt und liegen in einem eigenständigen geschlossenen System vor. Selbst wenn ein Betrüger Zugriff auf die Daten hätte, würden sie ihm nichts nutzen, denn diese können nur in unserem Netz verwendet werden.