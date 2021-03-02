Sell Off bei Gold – Silber noch immer stark

Die Daten sind weiterhin im Verkaufsbereich, insbesondere zum Open Interest und insgesamt zeigen sie uns, dass es bereits vor dem Einbruch in der vergangenen Woche eine erste Bereinigung am Terminmarkt gab und die Bullen unter den Spekulanten zu Bären mutierten, was den Manipulatoren die Chance zur Eindeckung gab. Da die Daten mit dem Stichtag Dienstag noch nicht den Preisrückgang dieser Woche beinhalten, werden wir erst am nächsten Freitag bestimmen können, wie viele Spekulanten rausgeschüttelt wurden, ob das Sentiment bärisch ist und ob wir mit Käufen beginnen können. Bis dahin müssen wir von weiterem Rückschlagpotenzial nach diesem Report ausgehen, zumindest so lange, bis es ein technisches Signal gibt. Für antizyklische Käufe scheint es mit diesem Report noch zu früh zu sein.