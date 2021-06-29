Seit 20 Jahren spricht alles für Gold – daran hat sich nichts geändert

Ganz anders sieht es in einer ganz anderen Anlageklasse aus, die in den vergangenen 20 Jahren sehr viel besser abgeschnitten hat als der Aktienmarkt. Es ist eine Anlageklasse, für die sich trotz hervorragender Ergebnisse nur wenige Anleger erwärmen können. Und das, obwohl sie sich insbesondere in schwierigen Zeiten als hervorragender Vermögensschutz bewährt hat. Natürlich meine ich Gold, für das Roland Leuschel und ich vor nunmehr 20 Jahren eine strategische Kaufempfehlung ausgesprochen haben, die wir jetzt noch einmal ausdrücklich bekräftigen.