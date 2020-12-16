Rohstoffrallye in 2020 gestartet

Die niedrigen Rohstoffpreise in der Vergangenheit führten dazu, dass nur wenig Geld und damit Spielraum für die Produzenten vorhanden war, um nach neuen Erzlagerstätten zu suchen oder Bekannte zu entwickeln. Dieser Investitionsstau wird Jahre und weiter steigende Preise brauchen, um aufgelöst zu werden. Bei den seltenen Erden kommt erschwerend hinzu, dass der Westen überhaupt erst einmal in diesem Markt nennenswert aktiv werden muss, um die Abhängigkeit gegenüber China aufzubrechen, das mit ca. 60 % Anteil an der Gesamtproduktion den Markt nach wie vor beherrscht.