Rekord: Gold klettert über 3.000 US-Dollar

Bereits im Verlauf der Woche hatte sich der Preisanstieg beschleunigt: Seit Montag verteuerte sich Gold um mehr als 80 Dollar pro Unze. Die Unsicherheit über eine mögliche Waffenruhe im Ukraine-Krieg verstärkt das Interesse an stabilen Wertanlagen zusätzlich. Auch die protektionistische Handelspolitik der neuen US-Regierung trägt zur Preisentwicklung bei. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump im Januar legte der Goldpreis um über zehn Prozent zu. Die wiederholten Drohungen mit neuen Zöllen sorgen für Unruhe an den Finanzmärkten.