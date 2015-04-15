Nullwachstum in den USA – schlecht für Aktien, gut für Gold    

Wenn Sie wissen wollen, wie sich die ökonomischen Frühindikatoren von hier aus weiterentwickeln und wie Sie Ihr Vermögen vor den Folgen einer Rezession schützen können, dann bestellen Sie noch heute meinen Börsenbrief Krisensicher Investieren. Dort verraten wir Ihnen auch, welche Edelmetallaktien Sie jetzt schon kaufen sollten, um von der sich abzeichnenden Goldhausse, die in Euro gerechnet längst begonnen hat, überproportional zu profitieren. Die kommenden zwei bis drei Jahre versprechen überaus spannend zu werden – und sehr profitabel für Anleger, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und nicht an das Märchen von den allwissenden und allmächtigen Zentralbankbürokraten glauben.