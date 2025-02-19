Nachfrage aus der Industrie lässt Silberpreis steigen

Laut aktuellen Marktanalysen zeigt sich eine wachsende Nachfrage nach Silber, insbesondere in der Industrie. Das Edelmetall ist ein essenzieller Bestandteil in der Elektronikproduktion, bei der Herstellung von Solarzellen und in der Automobilindustrie. Da Regierungen weltweit verstärkt auf erneuerbare Energien setzen, steigt der Bedarf an Silber kontinuierlich. Die wachsende Nachfrage aus der Technologiebranche dürfte ebenfalls zu dem jüngsten Preisanstieg beigetragen haben.