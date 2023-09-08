Monthly Gold Compass: Erholt sich der Goldpreis im September?

Der monatliche Gold Compass führt diese Veränderungen auch auf die wirtschaftliche Entwicklung der USA in den letzten Wochen zurück: So habe die Verschuldung der USA mittlerweile fast 33 Billionen US-Dollar erreicht, auch der US-amerikanische Verbraucherpreisindex (CPI) sei nach zwölf Monaten im Juli 2023 erstmals wieder angestiegen, heißt es im Newsletter zur Gold-Analyse der Autoren Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek.