Monthly Gold Compass: Erholt sich der Goldpreis im September?

Nach seinem bisherigen Jahreshoch im Mai ist der Goldpreis zunächst deutlich gefallen, doch nun könnte eine Erholung anstehen. Das deuten zumindest die Zahlen an, die im Monthly Gold Compass für den Monat September veröffentlicht wurden:
Demnach war im August 2023 ein Year-to-date-Anstieg von insgesamt 6,3 Prozent des Goldpreises in US-Dollar zu verzeichnen.
Hatte Gold noch im Juni einen vorübergehenden Tiefpunkt von knapp 1.893 US-Dollar erreicht, hat Gold – Medienberichten zufolge – im September wieder die 1.900 US-Dollar überschritten.
Der monatliche Gold Compass führt diese Veränderungen auch auf die wirtschaftliche Entwicklung der USA in den letzten Wochen zurück: So habe die Verschuldung der USA mittlerweile fast 33 Billionen US-Dollar erreicht, auch der US-amerikanische Verbraucherpreisindex (CPI) sei nach zwölf Monaten im Juli 2023 erstmals wieder angestiegen, heißt es im Newsletter zur Gold-Analyse der Autoren Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek.
AS