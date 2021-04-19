Marktkommentar: Silber gibt Startschuss der nächsten Aufwärtswelle auch für Gold

Auf dem folgenden Monatschart können Sie das große Bild für Silber gut erkennen. Sie sehen die große Bodenformation, die sich in den Jahren 2014 bis 2020 entwickelt hatte und den steilen Anstieg über die Obergrenze dieser Formation. Aus dieser langfristigen Perspektive wird deutlich, dass die Kursbewegung der vergangenen acht Monate nur eine harmlose Korrektur in einem noch sehr jungen Aufwärtstrend darstellt. Jetzt signalisiert der oben erwähnte Momentumindikator das Ende dieser Korrektur.