Marktkommentar: Silber gibt Startschuss der nächsten Aufwärtswelle auch für Gold

Im Großen und Ganzen bewegen sich die Kurse von Gold und Silber stets in die gleiche Richtung. Das heißt, sie steigen gemeinsam und sie fallen gemeinsam, wobei der Silberpreis stärkeren Schwankungen unterliegt als der Goldpreis. Mal hat Gold die Nase vorn, mal Silber. Deshalb ist es unerlässlich, beide Edelmetalle zu verfolgen, um frühzeitig Kauf- oder Verkaufssignale zu erhalten, die letztlich für beide von Bedeutung sind.
Jetzt hat ein wichtiger Momentumindikator, den wir im nächsten Wochenupdate meines Börsenbriefes »Krisensicher Investieren« besprechen werden, ein wichtiges Signal für Silber gegeben. Damit wird mit großer Wahrscheinlichkeit der Beginn einer neuen Aufwärtswelle signalisiert – sowohl für Silber als auch für Gold.
Auf dem folgenden Monatschart können Sie das große Bild für Silber gut erkennen. Sie sehen die große Bodenformation, die sich in den Jahren 2014 bis 2020 entwickelt hatte und den steilen Anstieg über die Obergrenze dieser Formation. Aus dieser langfristigen Perspektive wird deutlich, dass die Kursbewegung der vergangenen acht Monate nur eine harmlose Korrektur in einem noch sehr jungen Aufwärtstrend darstellt. Jetzt signalisiert der oben erwähnte Momentumindikator das Ende dieser Korrektur.
Aus charttechnischer Sicht lässt sich aus der Formation, die sich in den vergangenen acht Monaten herauskristallisiert hat, ein Minimum-Kursziel von 38 Dollar pro Unze herleiten. Wenn man die gesamte Bewegung seit März 2020 betrachtet, kommt man sogar auf einen Zielkurs von 50 Dollar, das heißt einen Anstieg auf das alte Hoch des Jahres 2011.
Da dieses Silber-Kaufsignal auch für Gold von Bedeutung ist, gehe ich davon aus, dass der Goldpreis ebenfalls steigen wird. Dafür sprechen zahlreiche weitere Indikatoren und Modelle, die ich hier teilweise schon angesprochen habe – ganz zu schweigen von der völlig unseriösen Geld- und Staatsschuldenpolitik, die den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand drastisch reduziert und sogar gänzlich zu vernichten droht.
Wenn Sie sich diesen heimtückischen Machenschaften der (Geld-)Politik entziehen möchten, kommen Sie an Gold und Silber als Vermögensschutz nicht vorbei. Und mit ausgewählten Gold- und Silberminen werden Sie sogar davon profitieren.
Während sich die US-Börse in einer riesigen Spekulationsblase befindet, ist die fundamentale Bewertung der Minenaktien außerordentlich günstig. Im Moment befindet sich der XAU Goldminen Index noch 12 Prozent unter dem Hoch, das er im August vorigen Jahres erreicht hatte. Es ist also immer noch nicht zu spät, um auf diesen Zug aufzuspringen.
Jetzt sieht es allerdings danach aus, dass der Zug schon wieder angefahren ist, da der Index gerade über eine sehr wichtige Chartmarke gestiegen ist. Mit diesem Ausbruch nach oben wurde ein weiteres Kaufsignal für den Edelmetallsektor gegeben. Für den Minenindex ergibt sich daraus ein Minimum-Kursziel von 200 Punkten, was einem Kursgewinn von 35 Prozent entspricht.