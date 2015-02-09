Marco Dobe – Neuer Verkaufsrekord beim Silber

Ja, es ist geschafft! In Mitten einer völlig deprimierten Welt der Edelmetallsparer verkauft die US-Mint zum ersten Mal in der Geschichte über 40 Mio. Unzen des American Silver Eagle und übertrifft die alte Bestmarke aus dem Jahre 2011 (39.868.500 Unzen) bereits sechs Wochen vor dem Jahresende. Wenn alles normal verläuft werden am Jahresende ca. 44-45 Mio. verkaufte Unzen zu Buche stehen.