Marco Dobe – Neuer Verkaufsrekord beim Silber

Ja, es ist geschafft! In Mitten einer völlig deprimierten Welt der Edelmetallsparer verkauft die US-Mint zum ersten Mal in der Geschichte über 40 Mio. Unzen des American Silver Eagle und übertrifft die alte Bestmarke aus dem Jahre 2011 (39.868.500 Unzen) bereits sechs Wochen vor dem Jahresende. Wenn alles normal verläuft werden am Jahresende ca. 44-45 Mio. verkaufte Unzen zu Buche stehen.
Im Jahre 2011 wurde das Interesse der Kunden gerade in der ersten Jahreshälfte durch eine äußerst positive Stimmung angertrieben, da der Silberpreis wie an der Schnur gezogen anstieg. Dieser positive Stimmungseffekt konnte sich in diesem Jahr nicht entfalten. Die Marktteilnehmer scheinen die Preisschwäche des Silbers als gute Gelegenheit wahrzunehmen.
13.11.13, Quelle DESAWE GmbH