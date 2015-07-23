Manipulationsverdacht bei der Goldpreisentwicklung

Für die meisten Analysten war die Welt am Montag schon nach kurzer Zeit wieder in Ordnung. Sie hatten einen vermeintlichen Grund für den Goldpreisrutsch gefunden: Die People’s Bank of China hatte die offiziellen Zahlen zu ihren Goldbeständen gerade erst drastisch nach oben korrigiert – von 33,89 Millionen Unzen auf 53,31 Millionen Unzen. Diese Erhöhung blieb jedoch hinter Analystenschätzungen zurück, sodass sich hier offenbar Enttäuschung breit machte – obwohl der Zuwachs der chinesischen Goldreserven gewaltig ist und doch eigentlich ein gutes Argument für Gold wäre.