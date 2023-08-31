Leuchtmittel: Herstellung bald ohne Edelmetalle möglich?

Sie bringen den Smartphone-Bildschirm zum Leuchten und können dabei helfen, Sonnenlicht in Solarenergie umzuwandeln: Edelmetalle wie Ruthenium oder Osmium sind in der Industrie vielfältig einsetzbar, vor allem aber sind sie selten – und somit auch ziemlich teuer. Doch nun scheinen Wissenschaftler der Universität Basel eine Alternative gefunden zu haben: Denn auch Chrom-Verbindungen hätten Eigenschaften, durch die sie als Leuchtmittel oder Katalysator genutzt werden könnten, erklärten sie unlängst in einem Beitrag in der Fachzeitschrift »Nature Chemistry«. Der Vorteil: Chrom käme in der Erdkruste etwa 20.000 Mal häufiger vor als Osmium.