Kalifornien: Mini-Goldrausch dank Extremwetter

Dies hat offenbar bereits zu verrückten Situationen führt. Zum Beispiel berichtet die Zeitung, der Amateur-Sucher Albert Fausel habe mit Neoprenanzug und Taucherbrille in einem Bach innerhalb von 20 Minuten Gold im Wert von rund 100 Dollar gefunden. Auch andere Hobbysucher feiern ungewöhnliche Erfolge. Z.B. zitiert die »NYT« Mitglieder der Gruppe »Gold Country Treasure Seekers«. Im vergangenen März hätte bei einem Treffen Gold im Wert von circa 50.000 Euro in ihrer Mitte gelegen. Tony Watley, Präsident der Treasure Seekers, erwartet entsprechend »ein großartiges Jahr«.