Jährlicher Report: Gold betritt »terra incognita«

Laut der Autoren betrete Gold nun »terra incognita«. In ihrem aktuellen Report sehen sie ein neues Kapitel im Gold-Playbook aufgeschlagen, denn unter den gegebenen Bedingungen hätte der Goldpreis eigentlich sinken müssen. Viele Fragen werfe in diesem Zusammenhang der Zusammenbruch der Korrelation des Goldpreises zu den Realzinsen auf. »Im alten Paradigma war es undenkbar, dass der Goldpreis während einer Phase stark steigender Realzinsen fester tendiert«, lautet die Begründung.