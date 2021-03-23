Investoren verlieren das Vertrauen in die Notenbanken – Vertrauen Sie besser Gold

Das Finanzministerium hatte letztes Jahr bereits zu viel Geld über QE an Schulden geschaffen – mehr als wieder verteilt wurde. Diese über eine Billion US-Dollar wird über Helikoptergeld sukzessive in die Wirtschaft fließen. Ein Teil davon wird ausgegeben, ein Teil wird zum Kauf von Aktien verwendet werden und ein anderer Teil in Form von Bargeld gehortet werden. Aus Sicht der Finanzmärkte ist es jedoch wichtig zu betonen, dass es sich hierbei um einen fast buchstäblichen Helikopterabwurf im Wert von etwa einer Billion US-Dollar handelt. Es ist alles nur monetäre Illusion und die Rechnung wird jeder letztlich erhalten sobald die Zinsen steigen. Politik und Geldpolitik wollen der Bevölkerung weis machen, dass das Geld für die Konjunkturprogramme und „Corona“-Hilfen kostenfrei ist. Doch sie müssen teuer bezahlt werden und da der Staat kein Geld hat, kommt jeder Cent aus den Ersparnissen der Bevölkerung. Von jedem Euro, den der Staat über die Inflationssteuer nimmt, erhält der Bürger nur wenige Cent zurück.