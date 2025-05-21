»In Gold We Trust-Report«: Mitten in einer Aufwärtsbewegung

Mit dem Zitat »Die Wahrheit ist wie Poesie – und die meisten Menschen hassen Poesie« steigen die Autoren ins Thema ein und mit diesen Worten bringt ein Barkeeper im Film The Big Short eine unbequeme Wahrheit auf den Punkt – ganz im Sinne des Sprichworts: »Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.« Ähnlich war lange Zeit sei die Wahrnehmung von Gold in der westlichen Finanzwelt gewesen: Als sicherer Hafen galt es als verstaubt, als renditeträchtige Anlage gar als Illusion, heißt es in dem Bericht. »The Big Short«, ursprünglich ein Buch von Michael Lewis, handelt vom Erkennen und Ausnutzen ökonomischer Fehlentwicklungen. Es zeigt, wie niedrige Zinsen, lockere Kreditvergabe und übermäßige Hebelwirkung eine gefährliche Blase schufen – befeuert von blindem Vertrauen in Finanzinnovationen und geschönte Ratings. Nur wenige wagten es, gegen den Markt zu wetten – und lagen richtig.