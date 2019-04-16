In Deutschland ist vieles Gold, was glänzt

In den vergangenen beiden Jahren gaben 25 Prozent der 2000 Befragten an, dass sie Anlagegold gekauft und im Schnitt 4730 Euro investiert haben. Etwa die Hälfte der Anleger begeisterte sich für Barren, etwa ein Drittel für die optisch meist besser aussehenden Goldmünzen. In dem Zeitraum veräußerten ihr Gold lediglich elf Prozent der Bürger. Das Gold kaufte ein Viertel im Internet, 62 Prozent wickelten den Kauf in einer Bank oder bei einem Edelmetallhändler ab. Die Goldkäufer legten bei der Wahl der Einkaufsstätte großen Wert darauf, dass sie Gold bekommen, das auf Echtheit untersucht wurde. Drei Viertel der Befragten gaben an, dass ihnen das sehr wichtig oder wichtig sei.