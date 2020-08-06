Goldpreis steigt auf neues Rekordhoch

Swiss Gold Treuhand AG informiert:
Im 1. Halbjahr 2020 kauften die Deutschen 83,5 Tonnen Gold in Form von Barren und Münzen. Das sind mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und bezog sich dabei auf eine Mitteilung des Weltgoldrats, eine international tätige Lobbyorganisation der Goldindustrie. Deutschland hat damit China als wichtigsten globalen Absatzmarkt für Goldbarren und Anlegermünzen überholt; denn die Chinesen kauften nur 81 Tonnen des Edelmetalls –42,6 Tonnen weniger als ein Jahr zuvor.
Insgesamt ging die internationale Nachfrage nach Gold in Form von Barren und Münzen zurück. Sie sank um 17 Prozent auf knapp 400 Tonnen. Dabei gab es den Angaben des Weltgoldrats zufolge eine „klare Ost-West-Teilung“: In den meisten Ländern Asiens und in Nahost sank der Absatz, im Westen stieg er dagegen an.
Auch wenn Gold weder Zinsen noch Dividenden abwirft hat es in Deutschland als Anlageklasse schon immer einen besonders hohen Stellenwert inne, da es für Wertstabilität in Krisenzeiten steht. Die Deutschen Privathaushalte sollen im Besitz von rund 9000 Tonnen physischem Gold sein – eine größere Menge als die nationalen Goldreserven der Vereinigten Staaten von Amerika.
Seit Anfang des Jahres hat der Goldpreis um rund 30 Prozent zugelegt und erreichte Ende Juli in allen relevanten Währungen sein Allzeithoch. Hauptgrund für den starken Preisanstieg dürfte die Corona Pandemie sein. Sie hat zu starker Nervosität auf den Weltmärkten geführt und zu einer allgemeinen Inflationsangst wegen der extrem steigenden Staatsverschuldung sowie den anhaltend niedrigen Zinsen weltweit. Namhafte professionelle Anleger empfehlen derzeit Gold auf jedem Preisniveau zu kaufen. Begründet wird dies damit, dass die lockere Geldpolitik der Notenbanken weiterhin anhalten wird und immer gigantischere Geldmengen in die Märkte gepumpt werden. Neben der großen Verschuldungskrise erhöht auch die sich verschlechternde geopolitische Lage, die gestörten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China oder der anstehende Brexit die Nachfrage nach sicheren Anlagen.
Vor diesem Hintergrund sehen die Gold-Profis der international tätigen Swiss Gold Bank GmbH, (banque métaux précieux) trotz hoher Preise noch viel Wachstumspotenzial für das Edelmetall. Die Berater der SGT AG sind ausgewiesene Spezialisten für Entwicklung ihre präzisen Marktanalysen und Prognosen bekannt. Sie nutzen ihre weltweiten Kontakte und Verbindungen, um die besten Gold Anlagenentscheidungen für den Laien treffen zu können. Die SGB managen die Edelmetallkonten ihrer Kunden transparent und zuverlässig, zu attraktiven Konditionen. Außer mit Goldbarren in unterschiedlichen Größen kann das Golddepot auch mit anderen Edelmetallen wie Silber, Platin und Palladium in physischer Form kombiniert werden. Neben den Edelmetallkonten werden auch alternative Anlagemöglichkeiten in Gold angeboten: Etwa die Green Gold Barren. Sie bestehen, ähnlich wie Fair-Trade-Gold, aus Feingold und werden von der Minenförderung, über den Transport, der Raffinierung und dem Handel durchgehend streng auf Nachhaltigkeit kontrolliert und zertifiziert. Dabei wird auf einen verminderten Einsatz von Chemikalien und einen niedrigen CO²- Ausstoß besonders geachtet. Die SGT AG kann dem Interessenten auch beratend und vermittelnd bei dem Kauf und der Lagerung von Rohgold zur Seite stehen. Die Möglichkeiten an solchen Transaktionen zu partizipieren sind äußerst selten und kompliziert. Der Kauf von Rohgold erfolgt unter strengsten Voraussetzungen und der strikten Einhaltung von internationalen Richtlinien des Geldwäschegesetzes in den betroffenen Ländern. Die am Erwerb und der Veredelung verantwortlichen Firmen, verfügen über alle notwendigen Lizenzen und staatlichen Bewilligungen, die für den Geschäftsbetrieb und den Import und Export von Rohgoldbarren notwendig sind. Für die Kunden, die die Sicherheit einer Goldanlage zu schätzen wissen, andererseits aber weiterhin über die komplette Liquidität verfügen möchten, kommt das Gold-Lombardkreditprogramm der Swiss Gold Bank in Frage. Mit dem Gold-Lombardkreditprogramm kann der Kunde sein Gold als Lombardkredit für den Beleihungswert des Edelmetalls verwenden, um zusätzliches Kapital zur Verfügung zu haben, ohne dass er seine Goldbestände verkaufen muss.
Sprechen Sie die Edelmetallspezialisten der SGT AG an, um die unverbindliche Beratung im Goldmarkt für sich persönlich zu entdecken.