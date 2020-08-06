Goldpreis steigt auf neues Rekordhoch

Vor diesem Hintergrund sehen die Gold-Profis der international tätigen Swiss Gold Bank GmbH, (banque métaux précieux) trotz hoher Preise noch viel Wachstumspotenzial für das Edelmetall. Die Berater der SGT AG sind ausgewiesene Spezialisten für Entwicklung ihre präzisen Marktanalysen und Prognosen bekannt. Sie nutzen ihre weltweiten Kontakte und Verbindungen, um die besten Gold Anlagenentscheidungen für den Laien treffen zu können. Die SGB managen die Edelmetallkonten ihrer Kunden transparent und zuverlässig, zu attraktiven Konditionen. Außer mit Goldbarren in unterschiedlichen Größen kann das Golddepot auch mit anderen Edelmetallen wie Silber, Platin und Palladium in physischer Form kombiniert werden. Neben den Edelmetallkonten werden auch alternative Anlagemöglichkeiten in Gold angeboten: Etwa die Green Gold Barren. Sie bestehen, ähnlich wie Fair-Trade-Gold, aus Feingold und werden von der Minenförderung, über den Transport, der Raffinierung und dem Handel durchgehend streng auf Nachhaltigkeit kontrolliert und zertifiziert. Dabei wird auf einen verminderten Einsatz von Chemikalien und einen niedrigen CO²- Ausstoß besonders geachtet. Die SGT AG kann dem Interessenten auch beratend und vermittelnd bei dem Kauf und der Lagerung von Rohgold zur Seite stehen. Die Möglichkeiten an solchen Transaktionen zu partizipieren sind äußerst selten und kompliziert. Der Kauf von Rohgold erfolgt unter strengsten Voraussetzungen und der strikten Einhaltung von internationalen Richtlinien des Geldwäschegesetzes in den betroffenen Ländern. Die am Erwerb und der Veredelung verantwortlichen Firmen, verfügen über alle notwendigen Lizenzen und staatlichen Bewilligungen, die für den Geschäftsbetrieb und den Import und Export von Rohgoldbarren notwendig sind. Für die Kunden, die die Sicherheit einer Goldanlage zu schätzen wissen, andererseits aber weiterhin über die komplette Liquidität verfügen möchten, kommt das Gold-Lombardkreditprogramm der Swiss Gold Bank in Frage. Mit dem Gold-Lombardkreditprogramm kann der Kunde sein Gold als Lombardkredit für den Beleihungswert des Edelmetalls verwenden, um zusätzliches Kapital zur Verfügung zu haben, ohne dass er seine Goldbestände verkaufen muss.