Goldminen Fonds zählen zu den Gewinnern

Die Fondsbilanz für das Jahr 2020 des Handelsblattes zeigt, dass der Boom an den Märkten auch weiter anhält, besonders bei Goldminenaktien und Technologieaktien. Mit 38,7 Prozent Gewinn im Schnitt, waren Fonds für Technologieaktien im Jahr 2020, der absolute Renner. Wer auf diesen Teilbereich gesetzt hat, konnte im vergangenen Jahr viel Geld verdienen. Das untere Ende der Rangliste von insgesamt 36 Anlageschwerpunkten, nach durchschnittlicher Wertentwicklung, nehmen die auf Lateinamerika ausgerichteten Aktienfonds ein, mit Abschlägen von durchschnittlich 20,2 Prozent.