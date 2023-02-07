Goldmarkt steht vor 17 Mrd. Dollar-Megafusion

In jedem Fall geht der generelle Trend in der Branche hin zu Fusionen. Denn die Minenbetreiber kämpfen schon seit Jahren damit, dass sie kaum noch über leicht förderbare Goldvorkommen verfügen. Daher wird es immer schwerer, die Goldreserven zu erhöhen. Wie schwer, verdeutlichen Zahlen von »S&P Global Market Intelligence«: 341 große Lagerstätten wurden zwischen 1990 und 2021 entdeckt. Lediglich 28 davon seien in der letzten Dekade gefunden worden – mit nur 6 Prozent des seit 1990 entdeckten Goldes. Rasant steigende Energiepreise und höhere Löhne setzen die Unternehmen zusätzlich unter Druck. Von Zusammenschlüssen erhoffen sich die Goldproduzenten, ihre Goldreserven zu erhöhen, Kosten zu senken und mehr Rendite für ihre Aktionäre zu generieren.