Goldhausse auf Dollar-Basis nimmt Fahrt auf

EuroWährend Gold inzwischen eine Verschnaufpause eingelegt hat, konnte sich der Euro die vergangenen Tage deutlich gegenüber dem US-Dollar erholen. Bis auf 1,05 US-Dollar war der Euro gefallen, Marktbeobachter sahen ihn bereits unter die Parität rutschen; von bis zu 0,87 US-Dollar pro Euro war sogar die Rede. Doch während sich die Krisenherde in und um Europa verschärften, setzte der Euro zu einem erstaunlichen Comeback an. In wenigen Tagen überwand er einen Widerstand nach dem anderen und steht derzeit bei 1,14 US-Dollar – entsprechende Wertzuwächse in so kurzer Zeit sind eine absolute Seltenheit im Devisenbereich.