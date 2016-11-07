Goldene Zeiten für Goldkauf

Aktienblase, Brexit, Griechenland – es steht nicht in Frage, ob der nächste Crash kommt, es fragt sich nur wann. Am liebsten möchte man sein Geld bar unter die Matratze legen um ruhig auf dem Hort zu schlafen bis der Sturm vorüber ist. Doch die Zentralbank schiebt hier einen Riegel vor und zieht die 500 Euro-Scheine aus dem Verkehr. Nur ein erster Schritt in Richtung des voll elektronischen, staatlich kontrollierten Geldverkehrs, warnen Experten besorgt und sehen den Sparer der Zukunft als Melkkuh der Nation. Und wie sieht überhaupt die Zukunft des Euro aus? Was ist das Papiergeld nach dem erwarteten Crash noch wert? Also weg davon, es müssen Sachwerte zur Sicherung des Vermögens her.