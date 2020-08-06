Golden Gates Edelmetalle: Goldbesitz geht über Wohlstand hinaus

Gold kauft man nicht, um damit zu spekulieren, auch wenn der Goldpreis von einem Höchststand zum nächsten eilt. Es sollte auch nicht als Indiz dafür gesehen werden, dass Goldbesitz allein ein Indikator für Vermögen ist, sondern Goldbesitz geht klar über den Wohlstandsbegriff hinaus. Denn Gold als sogenannte Ersatzwährung sorgt für Sicherheit in Zeiten von Inflation und Rezession, stellt ein Gegengewicht zu Wertpapieren da und erfreut sich weltweiter Akzeptanz als Zahlungsmittel. Ein gewisser Vorrat an Gold oder auch anderen Edelmetallen wie Platin, Paladium oder Silber fungiert wie ein Versicherungsschutz gegen unerwartete wirtschaftliche Stagnation, gegen politische Sanktionen oder Kurs- und Währungseinbrüche. Diesen Vorteil wissen mehr und mehr Anleger zu schätzen und stocken ihr Depot mit Gold oder Edelmetallen auf. Golden Gates Geschäftsführer Behr fasst den aktuellen Goldboom folgendermaßen zusammen: „In Zeiten steigender Unsicherheit, bedingt durch die Corona-Pandemie als auch durch eine jahrelange Nullzins-Politik, besinnen sich die Investoren verstärkt auf die Bedeutung von Gold. Sie realisieren, dass Gold nie wertlos werden und dazu unproblematisch auf andere übertragen bzw. an diese weitergegeben werden kann“. Der Görlitzer Goldhändler empfiehlt einen Goldsparplan für alle, die mit kleineren Beträgen eine Vermögensabsicherung und einen systematischen Bestand aufbauen wollen. Bereits mit monatlichen Beträgen von 25 Euro kann man so in kleinen Schritten einen Goldvorrat aufbauen, der in späteren Zeiten überlebenswichtig sein kann.