Golden Gates Edelmetalle: Goldbesitz geht über Wohlstand hinaus

Herbert Behr, Gründer und Geschäftsführer der Golden Gates Edelmetalle GmbH aus Görlitz, analysiert und beobachtet den Goldmarkt seit Jahren, um aus dessen Entwicklungen die richtigen Schlüsse für seine Anlagestrategien zu ziehen. Seine Erkenntnis, dass Gold nicht als Spekulationsobjekt zu sehen ist, sondern als Sachwert zur Sicherung des Vermögens, deckt sich mit der Meinung anderer internationaler Goldexperten. Sie alle vertreten die Meinung, dass Gold ein wichtiger Bestandteil bei der Zusammenstellung von Investment-Portfolios ist, da das wertvolle Edelmetall ein solides, wertbeständiges Pendant mit Absicherungscharakter darstellt.
Gold kauft man nicht, um damit zu spekulieren, auch wenn der Goldpreis von einem Höchststand zum nächsten eilt. Es sollte auch nicht als Indiz dafür gesehen werden, dass Goldbesitz allein ein Indikator für Vermögen ist, sondern Goldbesitz geht klar über den Wohlstandsbegriff hinaus. Denn Gold als sogenannte Ersatzwährung sorgt für Sicherheit in Zeiten von Inflation und Rezession, stellt ein Gegengewicht zu Wertpapieren da und erfreut sich weltweiter Akzeptanz als Zahlungsmittel. Ein gewisser Vorrat an Gold oder auch anderen Edelmetallen wie Platin, Paladium oder Silber fungiert wie ein Versicherungsschutz gegen unerwartete wirtschaftliche Stagnation, gegen politische Sanktionen oder Kurs- und Währungseinbrüche. Diesen Vorteil wissen mehr und mehr Anleger zu schätzen und stocken ihr Depot mit Gold oder Edelmetallen auf. Golden Gates Geschäftsführer Behr fasst den aktuellen Goldboom folgendermaßen zusammen: „In Zeiten steigender Unsicherheit, bedingt durch die Corona-Pandemie als auch durch eine jahrelange Nullzins-Politik, besinnen sich die Investoren verstärkt auf die Bedeutung von Gold. Sie realisieren, dass Gold nie wertlos werden und dazu unproblematisch auf andere übertragen bzw. an diese weitergegeben werden kann“. Der Görlitzer Goldhändler empfiehlt einen Goldsparplan für alle, die mit kleineren Beträgen eine Vermögensabsicherung und einen systematischen Bestand aufbauen wollen. Bereits mit monatlichen Beträgen von 25 Euro kann man so in kleinen Schritten einen Goldvorrat aufbauen, der in späteren Zeiten überlebenswichtig sein kann.
Einen aktuellen Goldpreis von über 2.000 US$ pro Feinunze (31,1 Gramm) bzw. 1.720 Euro (Stand: 05.8.2020) hat es noch nie vorher gegeben und dokumentiert, dass die Menschen sich weltweit Sorgen um die globale wirtschaftliche Entwicklung machen. Offenbar sinkt das Vertrauen in die Regierungen, in das Zins- und Währungssystem und in die Solidität unserer Finanzmärkte, so dass die privaten Anleger und institutionellen Investoren dem Gold eine immer größere Bedeutung beimessen. Es gibt Stimmen aus der Wirtschaft, die den Goldpreis zukünftig bei 3. – 4.000 Dollar/Unze sehen, weil die steigende Nachfrage und reduzierte Fördermengen zu Preistreibern werden. Wer dann rechtzeitig für einen Bestand an Gold und Edelmetallen gesorgt hat, kann den doppelten Vorteil von Wertsteigerung und Absicherung genießen. Herbert Behr sieht in der Aufwärtsbewegung von Gold noch viel Luft nach oben: „Der Vertrauensverlust in das Papiergeld-System der Zentral- und Notenbanken, eine hohe Investitionsnachfrage und die Erkenntnis, dass die Goldvorräte weltweit begrenzt sind, motiviert die Kunden größere Investitionen in Gold zu tätigen. In unseren Beratungsgesprächen vermitteln wir den Menschen außerdem, dass die fundamentale Bedeutung von Gold weit über den Wohlstandsbegriff hinausgeht.“
Auch steuerliche Aspekte haben eine gewisse Relevanz bei einer Entscheidung für den Kauf von Gold und Edelmetallen. Nach einer Haltefrist von einem Jahr ist der private Verkauf von Beständen steuerfrei. Darüber hinaus ist es im Allgemeinen günstiger, wenn man Barren anstatt Münzen oder Goldschmuck kauft, da bei Barren sehr geringe Herstellungskosten anfallen, während Münzen oder Schmuck hohe Präge- oder Juwelierkosten mit sich bringen. Mit einem abschließenden Statement betont Herbert Behr die wachsende Bedeutung von Gold: „Gold und Edelmetalle sind Werte, die jede Krise unbeschadet überstehen.“