»Gold wird zur globalen Reservewährung«

Rechtlich gesehen sind Sachwerte wie Aktien und Gold außerdem Sondervermögen. Das bedeutet, sie sind nicht in den Bankbilanzen enthalten. Ihre Bank darf daher nicht auf das Sondervermögen zurückgreifen, um Verbindlichkeiten zu begleichen. Das gilt auch im Fall einer schweren Liquiditätskrise. Ihre Geldeinlagen sind hingegen im Fall einer Bankenkrise ab 100.000 Euro unwiderruflich verloren. Indirekt werden Sie aber auch schon bei kleineren Beträgen enteignet. Denn um die Banken zu retten, muss der Staat enorme Schulden machen. Das heizt die Inflation an und schwächt die Kaufkraft Ihres Geldvermögens. Mit Sachwerten wie Aktien und Gold sichern Sie sich also nicht nur gegen die Inflation ab, sondern auch gegen eine mögliche Bankenkrise.