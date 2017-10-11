Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Edelmetalle

Gold und Silber in Schweizer Abwasser

1 Min.

Von 
11.10.2017

In der Schweiz werden jedes Jahr großen Mengen an Gold und Silber über das Abwasser entsorgt. Wie eine Analyse der Schweizer Forschungsgesellschaft Eawag ergeben hat, würden Kläranlagen pro Jahr rund 3000 kg Silber und rund 43 kg Gold sammeln. Der aktuelle Wert liege bei rund 2,6 Millionen Euro. Außerdem wurden auch zahlreiche sogenannte Seltene Erden nachgewiesen. Ein Großteil der Edelmetalle stamme aus der Industrieproduktion. Beispielsweise aus der Chemie- und Pharmaindustrie sowie aus der Hightechforschung. Da die Rückstände sehr groß seien, würde sich in einzelnen Regionen sogar eine Rückgewinnung lohnen. Die Forschungsgesellschaft hat insgesamt 64 Kläranlagen systematisch untersucht. Die Studie wurde vom Schweizer Umweltbundesamt in Auftrag gegeben.

Bild: depositphotos/Inokos, thebackground

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben