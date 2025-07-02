Gold und Minenaktien unverzichtbar für konservative Anleger

Fast schon vergessen scheint der Kursrückgang zu sein, der an den Aktienmärkten von Ende Februar bis Anfang April stattgefunden hat. In diesen sechs Wochen sind der S&P 500 und der DAX um 21Prozent gefallen, der NASDAQ 100 sogar um 25 Prozent. Die schnelle Kurserholung hat die meisten Anleger zu großer Sorglosigkeit verführt. Dabei trug dieser Kurseinbruch alle Zeichen eines »Warning Cracks«. So bezeichnen technische Analysten die letzte große Korrektur einer zu Ende gehenden Hausse, die sich später als der Auftakt einer Aktienbaisse herausstellt. Die bereits genannte Markttechnik passt zu dieser Interpretation.