Gold unbeeindruckt von Basel III – Mehr Steuern und weniger Wohlstand – Analyse zu Platin

Basel III soll die Gefahr eines weiteren Kollapses des Bankensystems, wie in der Finanzkrise von 2008, reduzieren. Es scheint logisch, Gold wie Geld als Tier 1 Asset zu behandeln und nicht-alloziertes Gold, das womöglich verliehen wurde, mit erhöhten Sicherheiten hinterlegen zu müssen. Im Vorfeld der Änderungen wurde Clickbait mit Warnungen vor einer Explosion des Goldpreises bei Inkrafttreten der Regeln betrieben. Derartige Meldungen sind für die gleiche Schublade wie die dutzend Male, in denen die COMEX in den letzten 20 Jahren vermeintlich vor dem Bankrott stand. Die Notenbanken, die ein vitales Interesse an einem gemächlichen Anstieg des Goldpreises haben, werden alles in ihrer Macht stehende tun, um einen schnellen und starken Anstieg des Goldpreises zu verhindern. Niemals würden diese oder die Staaten Gesetze und Vorschriften erlassen, die diesem Ziel zuwiderlaufen würden. Die laufenden Kosten und/oder der Spread für leicht handelbare Goldprodukte könnten sich infolge dieser Änderungen etwas erhöhen, was jedoch nicht so sein muss, doch letztlich bringen diese Änderungen auch eine erhöhte Stabilität.