Gold-Kursanstieg um 6 Prozent – Terminmarkt liefert bullishes Signal

Dass die Stimmung an einem Markt schlechter wird, obwohl die Kurse steigen, kommt sehr selten vor. Aber wenn es dazu kommt, dann haben Sie es mit einem sehr bullishen Signal zu tun, das gewöhnlich nur in der Frühphase einer langfristigen Hausse auftritt. Das ist einer der zahlreichen Gründe, warum ich in den kommenden Monaten und darüber hinaus mit einem starken Kursanstieg bei den Edelmetallen rechne.