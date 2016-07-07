Gold glänzt als Brexit-Versicherung

Dieser Begriff dürfte bei Gold auf absehbare Zeit nicht mehr zum Standard-Repertoire der Marktbeobachter gehören. Das gelbe Metall ist in einen anhaltenden Steigflug übergegangen und markiert nach kleinen Rücksetzern stets höhere Hochs – ein klassisches Zeichen für einen Aufwärtstrend und intakten Bullenmarkt. Zuletzt lag der Goldpreis bei 1370 US-Dollar pro Feinunze und hat damit bereits jetzt das Kursziel mancher Analysten erreicht. Doch nach oben ist noch viel Luft. Die sprunghaft gestiegenen Preise bei Gold und Silber haben manche Anleger dazu verleitet, Kasse zu machen – dies ist nach jahrelangem Warten auf bessere Konditionen durchaus angebracht und sorgt dafür, dass Emporium seinen kaufwilligen Kunden zusätzliche Ware anbieten kann. Und die Mehrzahl der Kunden steht weiterhin auf der Käuferseite. Sie schützen sich mit Gold gegen die Unsicherheit, welche nach dem Brexit an den Finanzmärkten besteht – und die Hängepartie, welche der britische Premier David Cameron mit seiner abwartenden Haltung ausgelöst hat, dürfte Gold und Silber auch weiterhin Aufwind bescheren.