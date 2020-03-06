Gold-Futures heben ab

Wie dpa-AFX berichtet, liegt das wohl an der Befürchtung, die Corona-Pandemie könne die Wirtschaft weiter schwächen. Und die neuesten US-Wirtschaftskennzahlen aus dem vierten Quartal 2019 sind auch nicht wirklich berauschend. Die Produktivität stieg zwar im vierten Quartal in Folge, aber nur um 1,2 Prozent. Im vorherigen Quartal waren es noch 1,4 Prozent. Das Auftragsvolumen der Industrie ist im Januar um 0,5 Prozent zurückgegangen, nach dem es im Dezember um 1,9 Prozent gestiegen war. Immerhin sank die Zahl der als arbeitslos geführten Personen langsam weiter und es wird damit gerechnet, das sich der Trend weiter fortsetzt.