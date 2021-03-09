Gold – der Kaufzeitpunkt rückt näher

Die Netto-Shortposition der Big 4 reduzierte sich von 68 auf 58 Tage der Weltproduktion und die der Big 8 reduzierte sich von 69 auf 61 Tage. Der Preis fiel zur Vorwoche um 87 US-Cent, während die Spekulanten etwa 11 Tausend Kontrakte abbauten. Endlich zeigt sich hier eine nennenswerte Bereinigung vom spekulativen Exzess. Die Manipulatoren konnte sich etwas eindecken, was den Report etwas besser macht. Trotzdem sind die Daten absolut und zum Open Interest weiterhin im Verkaufsbereich. Zum Stichtag Dienstag war die Bereinigung nicht ausreichend. Die 22 US-Dollar sind weiterhin offen – es ist zu früh, um die Shortpositionen gänzlich zu schließen, auch wenn Silber an einer wichtigen Unterstützung ins Wochenende ging. Bei diesen Daten kann man kurzfristig noch keine Entwarnung geben. Wer an der Unterstützung bei 24,80 US-Dollar long geht, muss unbedingt Stop-Loss Orders platzieren. Das CRV für einen kurzfristigen Long-Trade ist noch nicht gut – für langfristig agierende Investoren ist der aktuelle Preis hingegen schon ein interessantes Kaufniveau.