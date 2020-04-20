Gold bleibt meine erste Wahl – nächstes Ziel 1.950 US-Dollar

Zurück zu Gold: Wie Sie auf dem folgenden Chart sehen, wurde die laufende Goldhausse aus charttechnischer Sicht gerade ein weiteres Mal bestätigt. Mit dem Anstieg über die im Chart eingezeichnete Widerstandslinie bei rund 1.700 $ pro Unze wurde nämlich ein neues Kaufsignal gegeben. Dessen kurzfristiges Kursziel befindet sich bei rund 1.950 $. Damit wird das Allzeithoch von 1.920 $ pro Unze, das am 09.06.2011 erreicht wurde, Geschichte. In den meisten anderen Währungen, darunter Euro, Pfund und Yen, ist der Goldpreis längst auf neue Rekordhochs gestiegen.