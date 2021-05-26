Gold als sicherer Hafen in der Krise

Seine Brötchen verdient Ronny Wagner mit Gold, Silber, Platin, Palladium. Seine Freizeit widmet er der heraufordernden Aufgabe, das dazugehörige Wissen in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Bisher gelang ihm das mit Vorträgen und Weiterbildungen, die er an Schulen, Fachhochschulen und Universitäten im ganzen Land hielt. Diese Kommunikationskanäle wurden ihm mit Beginn der Corona-bedingten Eindämmungsmaßnahmen geraubt. Kurzentschlossen nahm der Brandenburger die Krise als Anlass – und die ungewollt hinzugewonnene Freizeit als Gelegenheit – sein Know-how in Buchform zu komprimieren und weiter unter die Leute bringen zu können. Tatsächlich besteht ein klarer und folgerichtiger Zusammenhang zwischen unsicheren Zukunftsoptionen und dem ansteigendem Bedarf an soliden und einfach zu handhabenden Wertanlagen. Seit Jahrtausenden bauen Menschen unterschiedlichster Herkunft und Bildung bei der Vermögensbildung auf Gold. Warum dies so ist, welche einzigartigen Vorteile Edelmetalle im Allgemeinen und Gold im Speziellen bieten, worauf bei einer goldbasierten Anlagestrategie zu achten ist, erfahren die LeserInnen im Rahmen von sechs unterhaltsam geschriebenen Kapiteln.