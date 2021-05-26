Gold als sicherer Hafen in der Krise

Am 8. Mai ist das Buch »Vom Goldboom profitieren: Rettungsanker seit Jahrtausenden – die einfachste Geldanlage der Welt« als Hardcover, eBook und Taschenbuch im FinanzBuch Verlag erschienen und kann online wie offline vorbestellt werden. Autor Ronny Wagner nimmt die LeserInnen mit auf eine unterhaltsame und lehrreiche Reise durch die Geschichte des Goldes, seine Bedeutung für die Weltwirtschaft und das Potential als unkomplizierteste und krisenbeständigste Wertanlage überhaupt.
Ronny Wagner gehört seit etlichen Jahren zu den größten Fans des bräunlich-gelb schimmernden Metalls mit der chemischen Ordnungszahl 79. Er gründete den Verein »Schule des Geldes e.V.«, steht der Deutschen Edelmetallgesellschaft als Vorstandsvorsitzender vor und führt als Geschäftsführer den Edelmetallhandel »Noble Metal Factory (NMF) OHG« in Schwarzheide/Brandenburg. Dieser Background lässt auf ein gerüttelt Maß an Wissen und Erfahrung im Umgang mit Gold schließen.
Seine Brötchen verdient Ronny Wagner mit Gold, Silber, Platin, Palladium. Seine Freizeit widmet er der heraufordernden Aufgabe, das dazugehörige Wissen in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Bisher gelang ihm das mit Vorträgen und Weiterbildungen, die er an Schulen, Fachhochschulen und Universitäten im ganzen Land hielt. Diese Kommunikationskanäle wurden ihm mit Beginn der Corona-bedingten Eindämmungsmaßnahmen geraubt. Kurzentschlossen nahm der Brandenburger die Krise als Anlass – und die ungewollt hinzugewonnene Freizeit als Gelegenheit – sein Know-how in Buchform zu komprimieren und weiter unter die Leute bringen zu können. Tatsächlich besteht ein klarer und folgerichtiger Zusammenhang zwischen unsicheren Zukunftsoptionen und dem ansteigendem Bedarf an soliden und einfach zu handhabenden Wertanlagen. Seit Jahrtausenden bauen Menschen unterschiedlichster Herkunft und Bildung bei der Vermögensbildung auf Gold. Warum dies so ist, welche einzigartigen Vorteile Edelmetalle im Allgemeinen und Gold im Speziellen bieten, worauf bei einer goldbasierten Anlagestrategie zu achten ist, erfahren die LeserInnen im Rahmen von sechs unterhaltsam geschriebenen Kapiteln.
Erfreulicherweise fokussiert sich Ronny Wagner – bei aller erwünschten Ausführlichkeit – nicht nur auf das Gold, sondern deckt auch zahlreiche ergänzende Themenbereiche ab. Zwischen 176 Seiten verstaut er zudem eine nüchterne Betrachtung der momentan gehypten Kryptowährungen, erläutert das Fundament unseres Finanzsystem, geht der Ursache der »German Angst« vor Schulden und Inflation auf den Grund und gibt Jugendlichen wertvolle Tipps, die seiner Meinung nach mit ihrer Lust am Sparen der falschen Fährte folgen (Risiko Minusrendite).
Wer sich bis jetzt gefragt hat, welche Faktoren für die – auf den ersten Blick wenig nachvollziehbare – Preisbildung am Gold- und Edelmetallmarkt verantwortlich sind, wird im 4. Kapitel fündig. Aktien und Immobilien (dem sogenannten »Betongold« gesteht Ronny Wagner mehr Beton und weniger Gold zu) betrachtet der Autor unter sehr nüchternen Aspekten, formuliert seine Schlussfolgerungen hingegen überaus amüsant.
Menschen, die sich endlich vorurteilsfrei und gut informiert mit dem Thema Gold beschäftigen möchten – und vielleicht auch ihr erstes Investment planen – finden im Buch »Vom Goldboom profitieren« klar, verständlich und unterhaltsam geschriebenen Input.