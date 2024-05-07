Generation Z investiert vermehrt in Gold

Immer mehr junge Menschen investieren laut einer Studie der Research Center for Financial Services der Steinbeis-Hochschule in Gold. Der häufigste Grund sei Schutz vor der Inflation. Die Generation der 1995 bis 2010 Geborenen kenne laut Studie hohe Inflationsraten nicht mehr nur aus dem Unterricht, sondern erlebe Inflation und ihre Auswirkungen real, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform von »t-online«. Insgesamt würden 38 Prozent aller befragten Goldkäufer den Schutz vor Inflation als Grund angeben.