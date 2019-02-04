Fed macht Rückzieher: Goldhausse setzt sich fort

Die realwirtschaftlichen Frühindikatoren sind nämlich schon recht deutlich gesunken. Hier fehlt nicht mehr viel, um ein klares Rezessionssignal zu geben. Und die Markttechnik an den Aktienmärkten hat sich in den vergangenen Wochen trotz des Kursanstiegs kaum verbessert. Das deutet darauf hin, dass es sich nur um eine Bearmarketrally handelt, das heißt um eine Zwischenerholung, auf die weitere Kursverluste folgen werden.