Fed-Chef Williams heizt Goldrallye noch einmal an

Das, was Clarida hier skizziert, wird zu der Stagflation führen, die ich seit Jahren prognostiziere. Die Fed wird diesen Weg gehen und die Folge dessen wird eine Abwertung des Dollars sein, worauf sich der Goldpreis – ähnlich wie schon in den siebziger Jahren – vervielfachen wird. Die kreativen offiziellen Teuerungsraten der statistischen Ämter wird man zu niedrig ausweisen und so die Rezession kaschieren sowie die Baisse am Aktienmarkt durch die real hohe Inflation verschleiern. Ähnlich in den siebziger Jahren, als der Dow Jones über eine Dekade hinweg nominal bei 1.000 Punkte verharrte, während dieser inflationsbereinigt um 95 % einbrach, wird es den Aktien in den kommenden zehn Jahren wieder ergehen. Der Goldpreis verzwanzigfachte sich während dieser Zeit und eine Flucht in den sicheren Hafen der stärksten Währung der Welt könnte zu ähnlichen Preisanstiegen führen.