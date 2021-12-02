Die Inflation: Nur ein vorübergehendes Phänomen?

Das Vertrauen der Menschen in die zukünftige Kaufkraft des Geldes lässt nach. Die Experten des Edelmetallhauses sehen in physischen Geldanlagen wie Gold und anderen Edelmetallen einen wichtigen Vermögensschutz, der daher in keinem Portfolio fehlen sollte. »Investitionen in physisches Gold sind in einem inflationären Umfeld zwingend angeraten«, bestätigt Rudolf Döring. Dabei können sowohl Groß- als auch Kleinanleger von den Möglichkeiten profitieren, die Edelmetallhäuser bieten. Neben steuerlichen Vorteilen spielt für die meisten Anleger der Sicherheitsaspekt eine tragende Rolle. Die SWM AG beispielsweise lagert ihre versicherten Edelmetallbestände in dem Hochsicherheitstrakt eines Zollfreilagers bei Zürich. Hinzu kommen die Bewachung der Bestände durch eine Sicherheitsfirma und die regelmäßigen Kontrollen durch einen bestellten Wirtschaftsprüfer. Gepaart mit der Wertstabilität des Edelmetalls träfe man hier also auf eine doppelte Sicherheit, die vielen Anlegern in ungewissen Zeiten wie diesen wohl ganz gelegen kommen sollte. Während die Federal Reserve (FED) jüngst nicht mehr nur von einer vorübergehenden Situation ausgeht, hält die Europäische Zentralbank (EZB) noch an ihrer Meinung, die Verhältnisse normalisierten sich rasch in 2022 wieder, fest.