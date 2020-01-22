Die große Nervosität am Goldmarkt ist ein gutes Zeichen

Der folgende Chart zeigt Ihnen den Verlauf des Goldpreises pro Unze in $ seit 2013. Hier sehen Sie die sehr mächtige Bodenbildung, auf die ich in meinen Analysen immer wieder hingewiesen habe. Mitte 2019 wurde diese Formation mit einem Ausbruch nach oben beendet, womit ein starkes langfristiges Kaufsignal gegeben wurde. Seither sind gerade einmal sieben Monate vergangen, in denen Gold von rund 1.350 $ auf aktuell 1.550 $ gestiegen ist, das heißt um 15%.