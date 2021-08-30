Deutsche kaufen Rekordmengen an Gold

Der Gold-Boom hängt mit den zunehmenden Inflationssorgen zusammen. So war die deutsche Inflationsrate im Juli mit 3,8 Prozent so hoch wie seit 30 Jahren nicht. Laut der Europäischen Zentralbank sei der diesjährige Preisanstieg jedoch größtenteils temporär. Da auch das reale Zinsniveau in Deutschland extrem niedrig ist, schenken viele Anleger dem Edelmetall besondere Beachtung. Dennoch ist der Goldpreis seit Anfang dieses Jahres um fünf Prozent gefallen und auch US-Anleger halten sich mit ihren Investitionen derzeit zurück. Bei gleichzeitiger Inflation in Verbindung mit der anhaltend schwachen Wirtschaft scheinen deutsche Anleger mit gesteigerten Gold-Investitionen für die Zukunft vorsorgen zu wollen.