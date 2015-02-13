Degussa erwartet 2015 Goldpreisanstieg auf bis zu 1.400 Dollar

Die Experten der Degussa Goldhandel bewarten den Preisanstieg seit der Jahreswende bei Gold auf über 1.250 USD als gute Indikation für das laufende Jahr 2015. Der Goldpreis hat sich bereits zu Ende des Jahres von seinen Tiefständen im November 2014 erholt. Sollte sich die fragile ökonomische und finanzielle Situation verschiedener Länder weiter verschlechtern, wird ein weiterer Anstieg der Nachfrage nach Gold wahrscheinlich. Nationale Wirtschaftskrisen wie zum Beispiel aktuell in Russland, wo der Goldpreis 2014 um 83 Prozent gestiegen ist, dürften Goldkäufe in Schwellenländern verstärken. Anleger werden sich gegen weitere politische Destabilisierung und monetäre Entwertung wappnen.