Das Kasino der Währungsnominale auf Hochtouren 

So gut wie sicher ist dagegen der weitere Kurs des Euro: Die massiven Kursgewinne von bis zu drei Prozent in der Spitze waren am Abend des 18.03 vor allem der Tatsache geschuldet, dass die US-Notenbank sich endlich etwas deutlicher zu einem Ende der Nullzinspolitik bekannt hat. Doch inzwischen zeigt der Euro-Kurs wieder nach unten. Denn die Stellungnahme von Fed-Präsidentin Janet Yellen zeigt, dass die USA und Europa fiskalpolitisch immer weiter auseinander driften. Während in der Eurozone gerade ein gigantisches Anleihekaufprogramm gestartet wurde, haben die USA diese Buchgeld-Spritzen bereits hinter sich; Jetzt sollen die Leitzinsen in den USA wieder steigen. Wann dieser Schritt genau bevorsteht, ließ Yellen vorgestern offen. Im April sei es angeblich noch zu früh, aber danach könnte eine Zins-Überraschung bei jedem weiteren Fed-Treffen folgen. Der Dollar wird also in den kommenden Monaten weiter massiv aufwerten. Die Kosten für diese Entwicklung zahlen jedoch US-amerikanische Firmen, deren Export für europäische Abnehmer teurer wird. Und europäische Touristen, die außerhalb der Euro-Zone ihren Urlaub verbringen.