Darum geht die Goldrallye weiter

Grund für den jüngsten Anstieg ist eine mögliche Neuausrichtung der chinesischen Staatsinvestitionen. Die Regierung in Peking will angeblich ihre Anlagen in US-Staatsanleihen überdenken oder möglicherweise zurückfahren und sogar einstellen. Einen Teil der dann frei werdenden Gelder könnte China zusätzlich in Gold investieren. Die Gerüchte hatten in den letzten Tagen zu leichten Turbulenzen bei US-Staatsanleihen und zu einem schwächeren US-Dollar geführt. Eine Dollarschwäche wirkt sich tendenziell positiv auf den Goldpreis aus. Zudem sehen Anleger Gold als sicheren Hafen. Und als Schutz vor einer steigenden Inflation. Der Weltwirtschaft droht in Teilen eine Überhitzung. Als Folge könnte die Inflation deutlich anziehen.