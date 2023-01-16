China stockt Goldreserven massiv auf

970.000 Feinunzen hat China allein im Dezember zu seinen Goldreserven hinzugefügt – also rund 30 Tonnen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin »Focus«. Bereits im November hatte die Volksrepublik ihre Bestände des Edelmetalls um 30 Tonnen erhöht. Durch diese beträchtlichen Transaktionen hat das Reich der Mitte seine Währungsreserven in Gold nun auf einen Wert von über 117 Milliarden Dollar gesteigert. Womöglich hat die Aufstockung darüber hinaus auch zum aktuellen Kursgewinn des Edelmetalls beigetragen. Lag der Preis Anfang November noch bei rund 1.775 Dollar pro Feinunze, so ist er bis heute auf circa 1.913 Dollar gestiegen.