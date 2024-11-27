China: Fund könnte 1.000 Tonnen Gold umfassen

Goldfund in China: Die Hunan Academy of Geology hat im Kreis Pingjiang Golderz entdeckt. Schätzungen zufolge könnte das Vorkommen in einer Tiefe von 2.000 Metern mehr als 1.000 Tonnen Gold umfassen. »Viele Gesteinskerne zeigen sichtbares Gold«, wird Chen Rulin, Fachmann der Akademie, in einem Bericht auf der Onlineplattform des »stern« zitiert.
Das Goldfeld in dieser Region zählt zu den bedeutendsten Goldabbaugebieten Chinas. Seit dem Jahr 2020 haben die Behörden der Provinz über 13 Millionen Euro in die Erkundung investiert. China ist der größte Goldproduzent weltweit. 2023 wurden dort rund 380 Tonnen des globalen Gesamtvolumens von 3.000 Tonnen gefördert. Gleichzeitig ist China der größte Verbraucher von Gold. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 lag die Nachfrage bei 741 Tonnen, heißt es.
Weltweit nimmt die Nachfrage nach Gold zu. Goldman Sachs prognostiziert laut Bericht, dass der Goldpreis bis Ende nächsten Jahres auf 3.000 Dollar pro Unze ansteigen könnte.
MK