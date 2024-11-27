China: Fund könnte 1.000 Tonnen Gold umfassen

Das Goldfeld in dieser Region zählt zu den bedeutendsten Goldabbaugebieten Chinas. Seit dem Jahr 2020 haben die Behörden der Provinz über 13 Millionen Euro in die Erkundung investiert. China ist der größte Goldproduzent weltweit. 2023 wurden dort rund 380 Tonnen des globalen Gesamtvolumens von 3.000 Tonnen gefördert. Gleichzeitig ist China der größte Verbraucher von Gold. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 lag die Nachfrage bei 741 Tonnen, heißt es.