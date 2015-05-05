Betrug aufgedeckt: Kleinanleger investierten in gefälschtes Gold

Was kann man als Anleger tun, um sich vor solchen Betrügern zu schützen? Zum einen ist es wichtig, dass man laut Vertrag als Eigentümer des Edelmetalls eingetragen wird und nicht nur eine Inhaberschuldverschreibung besitzt. Dann wäre man nämlich bei Bankrott des Anbieters gar nicht abgesichert. Auch 1g-Goldbarren, wie sie bei BWF angepriesen worden, sollte man meiden, denn diese sind sehr unüblich. Der Anbieter sollte transparent sein und man könne im Internet recherchieren, welche Erfahrungen andere Anleger bereits mit dem Anbieter gemacht haben. Unabhängige Vergleichsportale bieten sich da sehr gut an. Darauf können auch Preise verglichen werden. Wenn ein Angebot zu schön um wahr zu sein scheint, besser Finger weg von lassen.